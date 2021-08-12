Киев, 12 августа 2021, 15:14 — REGNUM Российскому певцу Филиппу Киркорову официально запрещён въезд на Украину на следующие три года, сообщила Служба безопасности страны.

Филипп Киркоров
Филипп Киркоров
Цитата из видео на YouTube

Соответствующее решение было утверждено ещё в июне, в интересах обеспечения национальной безопасности Украины и руководствуясь законом «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства», говорится в ответе СБУ на запрос издания УНН.

ИА REGNUM напоминает, что 22 июня Киркоров официально был внесен в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. 27 июня в министерстве культуры страны сообщили, что Киркорова убрали из списка, пояснив, что это было сделано в соответствии с новым письмом СБУ. После этого ведомства не могли чётко сформулировать, какой статус у Киркорова на Украине.

Депутат Верховной рады Александр Дубинский отметил, что статус «лица, угрожающего нацбезопасности» означает запрет на демонстрацию Киркорова в выступлениях «Вечернего Квартала» и фильмах, созданных фирмой Зеленского. По его словам, «угроза — угрозой, а денежек с авторских прав жаль».