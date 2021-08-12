Киев, 12 августа, 2021, 15:14 — ИА Регнум. Российскому певцу Филиппу Киркорову официально запрещён въезд на Украину на следующие три года, сообщила Служба безопасности страны.

Цитата из видео на YouTube Филипп Киркоров

Соответствующее решение было утверждено ещё в июне, в интересах обеспечения национальной безопасности Украины и руководствуясь законом «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства», говорится в ответе СБУ на запрос издания УНН.

ИА REGNUM напоминает, что 22 июня Киркоров официально был внесен в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. 27 июня в министерстве культуры страны сообщили, что Киркорова убрали из списка, пояснив, что это было сделано в соответствии с новым письмом СБУ. После этого ведомства не могли чётко сформулировать, какой статус у Киркорова на Украине.

Депутат Верховной рады Александр Дубинский отметил, что статус «лица, угрожающего нацбезопасности» означает запрет на демонстрацию Киркорова в выступлениях «Вечернего Квартала» и фильмах, созданных фирмой Зеленского. По его словам, «угроза — угрозой, а денежек с авторских прав жаль».