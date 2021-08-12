Тбилиси, 12 августа, 2021, 15:21 — ИА Регнум. 52% жителей Грузии недовольны работой правительства страны. Об этом свидетельствуют результаты исследования, обнародованного 12 августа грузинским филиалом неправительственной организации из США Национального демократического института международных отношений (NDI) (признан нежелательной организацией на территории РФ).

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Сообщается, что положительно о работе грузинского правительства отозвались 36% опрошенных. Остальные 12% не ответили на вопрос.

При этом на вопрос о том, как правительство страны ведёт борьбу с пандемией, 53% респондентов высоко оценили эту работу. 37% опрошенных сказали, что недовольны действиями властей в этом направлении.

Исследование проводилось с 13 по 24 июля. Были опрошены 2016 человек в Грузии. Погрешность оценивается на уровне 1,3%.

Стоит отметить, что в Грузии в течение трёх дней подряд в сутки выявляют более 5 тыс. случаев заражения коронавирусом. 11 августа глава минздрава страны Екатерина Тикарадзе сообщила, что данная эпидемиологическая ситуация сохранится еще некоторое время.