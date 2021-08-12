Москва, 12 августа, 2021, 15:13 — ИА Регнум. Собственно, пересчет экспертов S&P денежной подушки Москвы производился в рамках регулярной проверки для пересмотра рейтинга, заявил корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Тузов.

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«Судя по тому, что рейтинг и прогноз по нему сохранены без изменений, кардинально данный пересчет на оценку кредитоспособности столицы не повлиял.

Хотя, учитывая события последних полутора лет могут существенно отразиться на доходной части московского бюджета.

В связи с переходом многих компаний и их отдельных сотрудников в удаленный режим работы спрос на офисную недвижимость в столице может существенно сократиться, и, соответственно, сократятся доходы от аренды.

Также, видимо, закроется из-за снижения спроса значительная часть заведений общественного питания и магазинов.

В свете этого администрации города стоит учесть это сокращение при планировании расходов и заимствований», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что на 1 июля 2021 года накопления Москвы составили 940 млрд руб. денежных резервов. Такую оценку дало международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P).

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