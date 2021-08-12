Симферополь, , 15:12 — REGNUM Посещение Крыма министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым никак не может быть официальным визитом. Об этом 12 августа заявил сам глава российского внешнеполитического ведомства в ходе выступления на арт-кластере «Таврида».

Сергей Лавров МИД России

На соответствующий вопрос ведущего глава МИД РФ пояснил, что официальные визиты главы российских ведомств совершают за рубеж, а передвижения по России называются поездками. А так как Крым — это территория России, то и визит на полуостров невозможен.

«Это неофициальный визит. Это наша страна. Мы по своей стране с официальными визитами не ездим», — сказал Лавров.

Он также поправил ведущего и после слов о том, что российский министр в Крыму впервые.

«Нет, отнюдь не впервые», — возразил глава МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2021 года в Крыму прошёл референдум, по итогам которого полуостров стал российским регионом. На нём 95% жителей полуострова высказались за выход из состава Украины и присоединение к России. Народное волеизъявление стало реакцией на государственный переворот в Киеве в феврале 2014 года.

Официальный Киев продолжает мечтать вернуть Крым в состав России, не исключая силовой путь. На что в Москве отвечают, что эта тема закрыта раз и навсегда, жители полуострова свой осознанный выбор сделали.

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