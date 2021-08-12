В Ярославле назвали стоимость строительства нового моста через Волгу
Ярославль, 12 августа, 2021, 15:12 — ИА Регнум. Приблизительная стоимость строительства нового моста через Волгу в Ярославле, а также подъездов к нему и развязок составляет 34 миллиарда рублей. Об этом в социальных сетях сообщил директор департамента дорожного хозяйства Ярославской области Роман Душко.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне областные власти разместили закупку на обоснование инвестиций при строительстве новых дорожных объектов. Роман Душко опубликовал схему новой трассы.
Стоит отметить, что как таковой Карабулинской развязки в схеме нет. Она должна была соединить Московский проспект с Толбухинским мостом по улице Карабулина. На схеме эта дорога обозначена как «перспективная».
Стоимость в 34 млрд рублей является приблизительной. Точная сумма появится лишь после разработки проектно-сметной документации.