Ярославль, 12 августа, 2021, 15:12 — ИА Регнум. Приблизительная стоимость строительства нового моста через Волгу в Ярославле, а также подъездов к нему и развязок составляет 34 миллиарда рублей. Об этом в социальных сетях сообщил директор департамента дорожного хозяйства Ярославской области Роман Душко.

Yarregion.ru Схема моста через Волгу и подъездов к нему в Ярославле

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне областные власти разместили закупку на обоснование инвестиций при строительстве новых дорожных объектов. Роман Душко опубликовал схему новой трассы.

«Это важный и крупный инфраструктурный объект, который воплощает в себе главные идеи проектов по строительству Карабулинской развязки и третьего моста через Волгу. Планируется, что новая дорога в обход центральной части Ярославля будет четырёхполосной и общей протяженностью более 8 километров с новым мостом через реку Волгу от Московского проспекта до улицы Маяковского в Заволжском районе города», — написал Роман Душко.

Стоит отметить, что как таковой Карабулинской развязки в схеме нет. Она должна была соединить Московский проспект с Толбухинским мостом по улице Карабулина. На схеме эта дорога обозначена как «перспективная».

Стоимость в 34 млрд рублей является приблизительной. Точная сумма появится лишь после разработки проектно-сметной документации.