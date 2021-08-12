Брянск, 12 августа, 2021, 15:19 — ИА Регнум. Более 126 тысяч учеников сядут за парты 1 сентября 2021 года в Брянской области. Впервые придут в школы 12,5 тысячи детей, сообщили ИА REGNUM 12 августа в оперативном штабе региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM 1 сентября

К новому учебному году в Брянской области капитально отремонтированы бассейны в двух школах, спортзалы в 10 сельских школах, заменены окна в 156 учебных заведениях, обновлена кровля 34 школ. В 2021 году за парты сядут свыше 126 тысяч учеников, из них 12,5 тысячи — первоклассники, ещё для 5,5 тысячи детей учебный год будет выпускным.

На бесплатное горячее питание начальной школы в областном бюджете предусмотрено 530 млн рублей. На оборудование столовых учебных заведений направили 25 млн рублей в 2021 году и 100 млн рублей запланировано выделить в 2022 году.