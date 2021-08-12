Москва, 12 августа, 2021, 15:07 — ИА Регнум. Чехия стала крупнейшим импортером российской оборонной продукции — это очень странная информация, поскольку о каких-либо крупных контрактов российских оборонщиков с Чехией ничего неизвестно, заявил корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Тузов.

Иван Шилов ИА REGNUM Чехия

«Это страна НАТО, в которой свои стандарты относительно применяемого вооружения и очень негативное отношение к покупке российской военной техники.

Более того, сейчас между нашими странами не самые лучшие отношения из-за обвинений со стороны Чехии в поджоге военных складов и последующего дипломатического скандала.

Единственное, что приходит на ум, это то, что Чехия традиционно является активным игроком на рынке вооружений. Поэтому закупка каких-то боеприпасов или комплектующих могла производиться для последующей перепродажи неким третьим странам или организациям.

Например, таким, которым напрямую Россия поставлять подобную продукцию не может по политическим соображениям или из-за действующих ограничений и санкций», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, наиболее крупным импортером российской оборонной продукции в период с января по июнь 2021 года оказалась Чехия.

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