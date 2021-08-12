Красногорск, 12 августа, 2021, 15:07 — ИА Регнум. Арбитражный суд Московского округа подтвердил недействительность решения собрания акционеров ЗАО «Совхоз имени Ленина» о предоставлении согласия на заключение соглашения о реструктуризации задолженности директора Павла Грудинина перед совхозом, сообщает РАПСИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Павел Грудинин

Совхоз обжаловал в кассации решение Арбитражного суда Московской области от 28 мая 2020 года и постановление апелляции от 15 апреля. Заявителями выступили ООО «Рота-агро» и акционеры-физические лица.

Истцы, будучи акционерами ЗАО, на общем собрании акционеров 12 декабря 2019 года не присутствовали, оспариваемое решение не принимали, о спорном собрании надлежащим образом не уведомлялись, отмечается в заявлении. При этом, как считают истцы, само собрание было созвано неуполномоченным на то органом ЗАО «Совхоз имени Ленина». В решении суда говорится, что ответчиком не представлено доказательств надлежащего извещения истцов-физических лиц о проведении этого собрания. Кроме этого, судом установлено, что протокол собрания содержит недостоверные сведения об акционерах совхоза в части количества принадлежащих им акций.

«Совокупность обстоятельств подтверждает обоснованность доводов истцов о том, что невыгодность и убыточность для ЗАО «Совхоз имени Ленина» оспариваемых сделок с заинтересованностью была очевидна сторонам учредительного договора, полученное обществом по сделке, было явно неравноценно отчужденному имуществу, что нарушает права и законные интересы истцов, общества и его акционеров», — отмечается в решении суда.