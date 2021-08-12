Симферополь, , 15:06 — REGNUM В последнее время некоторые критики российских властей проводят параллели между путями развития России с одной стороны и Японии и Германии — с другой. Об этом 12 августа заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в арт-классе «Таврида».

"Когда некоторые представители оппозиционных сил дошли до того, что, описывая нашу страну как изгоя в мировом сообществе, проводят параллели с Японией и Германией после Второй мировой войны, мысль такая: во многом советское руководство позднего периода осознало, что мы потерпели сокрушительное поражение в холодной войне, и надо было бы пойти по пути Японии и Германии», — заявил Лавров.

«То есть отдаться во власть победителя — не в той форме, что оккупированы, а беспрекословно следовать советам победителей в холодной войне. И тогда обеспечено такое же экономическое чудо, которое состоялось в Японии и Германии. Нечего и объяснять, насколько неприемлем сам этот подход, и насколько в этом смысле мы не можем ставить превыше всего задачу понравиться тем, кто может нам помочь экономически», — указал он.