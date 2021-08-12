Симферополь, , 15:03 — REGNUM Сила России состоит в многонациональности её народа. Об этом 12 августа заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в арт-классе «Таврида».

"Наш народ многонациональный, и это является опорой многонациональной культуры России, в этом её сила. То, что у нас, в нашей жизни на практике обеспечивается понятием единства многообразия, и оно обеспечивается гораздо богаче, чем на долларовой купюре — это тоже важнейшее наше завоевание», — заявил Лавров.