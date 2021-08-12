Москва, 12 августа, 2021, 15:03 — ИА Регнум. Отмеченное в России падение цен на плодоовощную продукцию носит запоздалый сезонный характер. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 августа заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов.

Овощи

«Падение цен на плодоовощную продукцию в среднем на 2,4% носит запоздалый сезонный характер, в том числе по причине аномальной жары, — сказал Рамазанов. — При этом можно ожидать дальнейшего падения цен на помидоры и огурцы в течение последующих двух недель, после чего наступит новый виток роста цен. Падение цены на морковь, картофель, капусту, яблоки, груши и некоторые другие овощи и фрукты, сезонное предложение которых из внутренних источников увеличивается, будет продолжаться до второй половины осени».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Рамазанов объяснил, с чем связан рост цен на говядину в РФ.