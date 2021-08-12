Ереван, 12 августа, 2021, 15:08 — ИА Регнум. В министерстве здравоохранения Армении готовят постановление, которое обяжет тех, кто не прошёл вакцинацию от COVID-19, дважды в месяц сдавать ПЦР-тесты на коронавирус. Об этом 12 августа сообщила журналистам глава минздрава республики Анаит Аванесян.

Gov-murman.ru Вакцина от коронавируса

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«Мы работаем над внесением изменений в правовые акты. У нас стабильно растёт число выявленных случаев заражения коронавирусом, и мы должны сделать все возможное, чтобы защитить наших граждан», — сказала Аванесян.

Она отметила, что начало учебного года может спровоцировать новый рост темпов распространения коронавируса. В связи с этим в первую очередь в республике будут вакцинировать преподавателей, работников пунктов общепита и госчиновников.

Стоит отметить, что в Армении, по последним данным, за время пандемии выявили 233 400 носителей коронавируса, в том числе 399 — за последние сутки. Всего признаны выздоровевшими 221 919 человек, из которых 190 — в течение последних суток.