Москва, 12 августа, 2021, 15:02 — ИА Регнум. Одна из причин подорожания в РФ говядины связана с ростом экспорта этой продукции в Китай. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 августа заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов. Так он прокомментировал ситуацию с ценами на некоторые продовольственные товары в период с третьего по девятое августа 2021 года.

Alpha Говядина

«Некоторое повышение цен на сметану (на 0,4%) и вермишель (на 0,3%) носит случайный и спекулятивный характер. Вероятно, в ближайшее время наступит период соответствующей коррекции, — сказал Рамазанов. — Подорожание говядины (на 0,4%) и баранины (0,3%) вписывается в тенденцию роста цен на эти продукты по причине сокращения предложения как из внутренних источников, так и по импорту. Кроме того, падение предложения говядины из внутренних источников и, следовательно, рост цен на внутреннем рынке обусловлены растущим интересом к российской говядине со стороны Китая и ростом экспорта в эту страну».

Поэтому, как полагает эксперт, ожидать существенной коррекции цен на говядину в ближайшей и среднесрочной перспективе не стоит.

«Однако можно ожидать некоторого сезонного падения цен к середине осени», — уточнил Рамазанов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Росстат опубликовал статистику о том, как в РФ изменились цены на некоторые продукты питания.