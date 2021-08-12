Вашингтон, 12 августа, 2021, 15:44 — ИА Регнум. Американская гимнастка Симона Байлз высказала своё отношение к абортам. Об этом 12 августа сообщает издание BuzzFeed.

Симона Байлз

Спортсменка считает, что у каждого человека должен быть выбор — оставить ребёнка или сделать аборт. «Я сторонник выбора для каждого. Ваше тело. Ваш выбор. Также для всех, кто собирается сказать: «Просто отдай ребёнка на усыновление» — это не так просто, и я говорю это, как тот, кто был в системе патронатного воспитания. Поверьте мне», — заявила Байлз.

ИА REGNUM напоминает, что Симона Байлз и её младшая сестра в раннем детстве находились на воспитании в приемной семье. Позже они были удочерены своим дедом по материнской линии и его женой.