Уфа, 12 августа, 2021, 15:07 — ИА Регнум. Беспилотники Росгвардии применяют в Башкирии для ликвидации лесных пожаров. Об этом 12 августа сообщает пресс-служба Росгвардии РФ.

geralt Лесной пожар

Сообщается, что сотрудники Росгвардии по Башкирии помогают оперативному штабу в разведке лесных пожаров. Они применяют беспилотные летательные аппараты, а полученные сведения спасатели используют для своевременной борьбы с огнем.

Согласно данным МЧС по Башкирии, сейчас в республике действуют 16 лесных пожаров на площади 1209,84 га.