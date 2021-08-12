Москва, 12 августа, 2021, 15:01 — ИА Регнум. Предложения ЦБ РФ о способах защиты пенсионеров от мошенников неоднозначные и вряд ли смогут существенно повлиять на ситуацию с мошенничеством, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенничество в сети

«И сейчас никто не заставляет клиентов открывать электронные кабинеты и пользоваться соответствующими телефонными приложениями. Но это реально удобно, и большинство клиентов это реальное удобство поставят выше гипотетического шанса быть обманутыми.

Многие, видимо, до сих пор о такой возможности просто не знают, раз периодически попадаются на обман. Другие, возможно, полагают, что попадаются на них люди глупые, а уж они-то смогут распознать преступников.

Идея с введением статуса помощников, которые могли бы осуществлять операции в интересах людей, недостаточно хорошо владеющих современными технологиями, тоже несет определенные риски.

Во-первых, и сейчас никто не мешает клиенту передать телефон для операций кому-то из родных или знакомых. Но нет никакой гарантии, что такой человек не воспользуется данным доступом в корыстных интересах. А тут у этих людей появится такой соблазн, как постоянный доступ к чужому счету.

Молодой человек, оказавшийся в сложной финансовой ситуации, вполне может залезть в карман пожилому родственнику, даже клятвенно обещая себе, что потом вернет эти деньги.

Во-вторых, такие люди ведут более активный образ жизни, а значит, выше риск, что у них телефон будет похищен или в процессе пользования интернетом на него будет установлен троян.

Думаю, всё-таки, проблему с мошенничеством нужно решать просветительской деятельностью, в частности, обучением пожилых людей мерам безопасности и протоколу действий при попытках подобных мошеннических действий», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Центральный банк России дал кредитным организациям методические рекомендации по защите людей с инвалидностью и пожилых людей — клиентов банков от мошенников.

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