Бишкек, 12 августа, 2021, 15:01 — ИА Регнум. Новый учебный год в школах, училищах и вузах Киргизии начнется на две недели позже обычного — с 15 сентября. Соответствующее распоряжение подписал председатель кабинета министров республики Улукбек Марипов.

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«Во внимание была принята практика ряда зарубежных стран, где учебный год начинается после 11 сентября», — сообщили в киргизском правительстве.

Власти объясняют решение о переносе начала учебного года желанием провести поэтапный переход на офлайн-обучение в образовательных учреждениях в соответствии с эпидемиологической ситуацией в стране.

Также чиновники считают, что более позднее начало учебного года поспособствует продлению летнего туристического сезона, а это, в свою очередь, должно положительно сказаться на восстановлении и дальнейшем развитии сферы туризма в Киргизии.

«Принятие постановления не повлияет на заработную плату работников системы образования, а также на образовательный процесс», — обещают в правительстве.