Киев, 12 августа, 2021, 15:03 — ИА Регнум. За истекшие сутки на Украине было выявлено 1247 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 12 августа сообщает украинский минздрав.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«За сутки 11 августа на Украине зафиксировано 1247 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 77, медработников — 41)», — говорится сообщении.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 достигло 2 262 601.

Кроме того, уточняется, что что за это же время на Украине от COVID-19 скончались 24 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 53 173.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 2 194 791 человек вылечился от нового заболевания и был в общей сложности проведен 11 604 861 тест на коронавирус.

Отметим, сутками ранее на Украине было выявлено 1122 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом.