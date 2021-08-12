Москва, 12 августа, 2021, 14:59 — ИА Регнум. Повышение процентной ставки Банка России несущественно сократило количество заявок на кредит. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 августа заявила доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова. Так она прокомментировала данные ЦБ РФ о том, что российский рынок недвижимости приблизился к перегреву.

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«К настоящему времени можно наблюдать увеличение объема выдачи кредитов населению. В том числе существенную долю занимает кредит на жилье, — сказал Ермилова. — Статистические данные свидетельствуют о том, что за последний год объем кредитования существенно выросли. Причем не только в целом по категориям кредита, но и конкретно на одно лицо. Гражданин стал брать различные виды кредита».

По ее словам, это в большей мере обусловлено тем, что сейчас действуют различные программы кредитования под сниженную ставку.

«За прошлый год было выдано рекордное количество ипотечных кредитов. И повышение процентной ставки все равно несущественно сократило количество заявок на кредит. Правда, сейчас банки начинают всё чаще отказывать в кредите», — сказала Ермилова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что уменьшение в России выдачи ипотечных кредитов может привести к большим рискам для девелоперов и для всей экономики РФ.