Тюмень, 12 августа, 2021, 14:59 — ИА Регнум. В Тюменской области погодные условия, помимо пожаров, оказали негативное влияние на сельское хозяйство. Об этом сообщил на пресс-конференции 12 августа глава региона Александр Моор.

Зерно

«Уборочная страда только началась. Но по предварительным оценкам мы ожидаем, что соберём 1−1,23 млн тонн зерновых. Это меньше, чем в прошлом году, но достаточно для обеспечения продовольственной безопасности региона», — отметил глава Тюменской области.

По словам Александра Моора, в целом в первом полугодии 2021 года в регионе произведено продукции сельского хозяйства на сумму более 27 млрд рублей. Это свыше 17 тыс. рублей в расчёте на душу населения, что больше чем в Российской Федерации в 1,4 раза.