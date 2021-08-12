Санкт-Петербург, 12 августа, 2021, 14:59 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге на набережной Макарова тушат сильный пожар в институте геологии и геохронологии докембрия РАН. Об этом 12 августа сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Pixabay.com Пожар

Сообщение о пожаре в институте в Василеостровском районе поступило на пульт дежурного днем 12 августа. В трехэтажном здании Института геологии и геохронологии докембрия РАН по первому номеру сложности происходит горение на площади 150×20 м.

«По прибытию подразделений наблюдается задымление на втором этаже, проводят разведку. Эвакуация проведена до прибытия, количество эвакуированных уточняется», — сообщили в ведомстве.