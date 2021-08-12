Бишкек, 12 августа, 2021, 14:58 — ИА Регнум. Военнослужащие Таджикистана роют окопы в местности Катта-Туз на таджикско-киргизской границе, передают киргизстанские СМИ сегодня, 12 августа.

Mil.ru В Таджикистане

Информацию о происходящем подтвердил полномочный представитель президента Киргизии в Баткенской области Абдикарим Алимбаев, который сообщил, что ситуацию уже обсудили на совещании с участием руководства региона, глав районов и правоохранительных органов.

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Также киргизский губернатор заявил, что провел переговоры со своим коллегой, возглавляющим Согдийскую область Таджикистана.

«Мы договорились обсудить проблему на встрече, на которой будут присутствовать руководители местных органов власти из приграничных районов и сёл, а также главы районных отделений милиции обеих стран», — резюмировал Алимбаев.

ИА REGNUM напоминает, что в конце апреля 2021 года на киргизско-таджикской границе произошел вооруженный конфликт между пограничниками Киргизии и военными Таджикистана.

Поводом для него стала попытка таджикистанцев установить камеры видеонаблюдения на территории водозабора, расположенного в Баткенской области Киргизии.

Таджикские военные активно использовали не только стрелковое вооружение — автоматы и пулемёты, но также гранатомёты и миномёты, и даже боевые вертолёты, которые обстреляли несколько административных зданий на киргизской территории неуправляемыми ракетами — НУРСами.

В ходе конфликта погибли 36 и получили ранения более 200 киргизстанцев, в том числе несколько детей. Были разрушены и сожжены свыше 100 жилых домов и социальных объектов. Более 40 тысяч граждан Киргизии были вынуждены эвакуироваться из зоны боевых действий.

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