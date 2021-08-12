Сеул, 12 августа, 2021, 15:01 — ИА Регнум. Компании Automobili Lamborghini и Lamborghini Seoul представили специальную серию Aventador S Roadster, посвященную традициям и культуре Южной Кореи. Об этом сообщается на сайте Lamborghini Seoul.

Lamborghini Lamborghini Aventador S Roadster Korean Special

Спецсерия Aventador S Roadster Korean Special состоит из двух моделей, кузов которых окрашен в оттенки бирюзовый Green Ocno и фиолетово-синий Blue Emera, которые являются традиционными для Южной Кореи. Стоит отметить, что зеленый символизирует в Южной Корее «теплые чувства», а синий оттенок Blue Emera — «интеллект и мудрость».

Салон, выполненный в белом цвете Bianco Leda, прекрасно контрастирует с окраской кузова. Белый цвет также несет смысловую нагрузку, отсылая к термину пэгиминджок, что дословно переводилось как «нация в белых одеждах». Это одно из самоназваний жителей Корейского полуострова.

Кроме того, модели спецверсии покрыты традиционными орнаментами, а на крышу моторного отсека нанесена триграмма, которая является особым знаком из сплошных и прерывистых линий, который есть и на флаге Южной Кореи.

Ранее компания Lamborghini представила тизер современной версии Countach 1971 года выпуска.

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