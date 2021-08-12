Москва, 12 августа, 2021, 14:56 — ИА Регнум. Совмещение работы в сборной России по футболу и «Ростове» могло негативно сказаться на результатах обеих команд. Об этом 12 августа заявил главный тренер национальной команды Валерий Карпин в интервью комментатору Нобелю Арустамяну.

Fc-rostov.ru Валерий Карпин

«Я бы не смог чисто физически отдаваться на 100 процентов. Думаю, могло быть только хуже, и, чтобы не навредить никому, приняли такое решение», — сказал Карпин.

Напомним, 23 июля Карпин был назначен на пост главного тренера сборной России. 2 августа он покинул «Ростов».

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