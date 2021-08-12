Москва, 12 августа, 2021, 14:56 — ИА Регнум. Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин категорически не согласен с заявлениями директора института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве РФ Алексеем Зубцом, что «крольчатина наряду с курятиной станет еще одним «мясом для бедных». Предлагаем читателям ИА REGNUM ознакомиться с его экспертным мнением:

Белый кролик

«Несмотря на кажущуюся простоту производства кроликов, мясо этих животных никогда не было дешевым и никаких предпосылок для его заметного удешевления, чтобы оно смогло конкурировать с бройлером или свининой, нет. Инвестиции в создание промышленного производства кроликов в расчете на килограмм продукции в пять раз выше, чем в свиноводстве.

Наша культура потребления и сложившаяся белковая корзина также не предполагают существенного роста доли мяса кроликов. В среднем россиянин потребляет чуть меньше 100 г крольчатины в год по сравнению с 36 кг в год бройлера. То есть даже если потребление кролика увеличится в 10 раз, то все равно это будет крайне мало по сравнению с традиционными видами мяса.

Так что говорить о том, что крольчатина может в обозримом будущем хотя бы минимально приблизиться к мясу кур, не приходится. И мода тут ни при чем. Да и в мире этого мяса потребляют крайне мало. Во Франции, где мясо кроликов в десятки раз популярней, а доходы населения в разы выше, чем в России, на него приходится примерно 2% в мясной корзине.

Периодический интерес к кролиководству со стороны отдельных инвесторов и реализация новых проектов пока не привели к сколь бы то ни было заметным положительным тенденциям в этой отрасли. Производство растет все последние годы, но по-прежнему на промышленных кролиководческих фермах мы получаем не более 20% продукта. Остальное — мелкотоварное производство, которому трудно встроиться в современную систему дистрибуции, не говоря о высокой себестоимости.

Мясо кролика традиционно и вполне справедливо воспринимается как деликатесный продукт. И в мире этот вид мяса считается нишевым. Это не означает, что инвестиции в кролиководство не нужны, но пока стагнирующие доходы населения не стимулируют массовый приход инвесторов и реализацию по-настоящему крупных проектов. Более того, за последние несколько лет мы стали свидетелями банкротств некоторых крупных производителей, что настораживает потенциальных инвесторов.

Таким образом, никаких оснований для предположений, что крольчатина может стать еще одним видом мяса «для бедных», нет. Да и сама постановка вопроса, что бройлер — мясо для бедных, некорректна. Мясо кур с удовольствием потребляют все слои населения, в том числе с высокими и сверхвысокими доходами».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа директор института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец заявил, что «если в РФ появится мода на крольчатину, то она наряду с курятиной станет еще одним «мясом для бедных».

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