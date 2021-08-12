Симферополь, , 14:55 — REGNUM Резкая смена настроения Запада стала ключевым событием, которое повлекло развитие ситуации на Украине в 2014 году наиболее драматичным образом. Об этом 12 августа заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в арт-классе «Таврида».

"Вы видели, как, когда мы поддержали абсолютно свободное волеизъявление крымчан, как отреагировал Запад, как было забыто мгновенно то, что договорённость, достигнутая между тогдашним президентом Януковичем и лидерами оппозиции, была гарантирована Францией, Германией, Польшей, Евросоюзом… была гарантирована Соединёнными Штатами. И эту договорённость оппозиция на утро растоптала», — заявил Лавров.

«Состоялся вооружённый кровавый государственный переворот», — указал он.