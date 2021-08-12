Москва, 12 августа, 2021, 14:54 — ИА Регнум. Студенческие стройотряды подключили к реконструкции БАМа. Данный шаг, видимо, стал следствием всё тех же проблем с привлечением рабочей силы для реализации данного проекта, который уже заставил до этого подключить к нему военных и рассматривать возможность использовать в его рамках заключенных, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

A. L. (loading) БАМ

«Тому есть целый ряд причин. Во-первых, объёмы инфраструктурных проектов, инициированных и финансируемых государством, существенно возросли в последние годы.

Во-вторых, из-за пандемийных ограничений сократился приток трудовых мигрантов. Собственно, и при строительстве БАМа в советское время привлечь на него рабочую силу было непросто.

Мало кто готов был ехать в необжитые места и заниматься тяжелым трудом в сложных климатических условиях даже за повышенные оклады и различные льготы.

Поэтому строили эту магистраль, наряду с комсомольцами, которых по всей стране собирали на эпохальную стройку, железнодорожные войска и заключенные. Только вот войск этих в СССР было существенно больше, чем в наше время.

Однако студенческие стройотряды вряд ли существенно повлияют на решение проблемы рабочей силы. Ведь они смогут участвовать в строительстве лишь во время каникул.

Хотя для молодежи, полагаю, участие в стройке будет и интересно и выгодно — мало кому из городских жителей доведется побывать в тайге.

А тут студентам ещё и заплатят, причем больше, чем обычно студенты получают на временной летней подработке. Не говоря уж о том, что они смогут получить ряд полезных практических навыков», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, реконструкция восточной ветки Байкало-Амурской магистрали (БАМ), которую планируют завершить к концу 2024 года, значительно расширит транспортные возможности Восточной Сибири, заявил глава российского Минобороны Сергей Шойгу.

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