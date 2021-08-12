Екатеринбург, 12 августа, 2021, 15:05 — ИА Регнум. В Свердловской области только за одну неделю почти на 5% подорожало детское питание. Об этом сообщает Свердловскстат.

Иван Шилов ИА REGNUM Детское питание

Согласно информации статистического ведомства, фруктово-ягодные консервы для детей выросли в цене на 4,83% (в среднем до 41,7 рублей за 100 г), а овощные — на 4,4% (до 52,9 рублей)

За неделю увеличились цены на репчатый лук (+ 3,31%, до 34,63 рублей за кг), неразделанную мороженую рыбу (+ 2,97%), чёрный чай (+ 2,92%), сахар-песок (+ 2,92%), а также на варёно-копчёную и полукопчёную колбасу (+ 1,84%).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в уральских магазинах зафиксировали дефицит сахара.