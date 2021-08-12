Киев, , 14:49 — REGNUM На Украине необходимо на законодательном уровне разделить понятия «российский» и «русский». Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил советник главы офиса президента Украины, спикер украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.

Межа. Россия и Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Он уверен, что термины «русская культура» и «русский язык» должны быть прописаны в законе. Причем, кодификатором русского языка, по его мнению, должна выступать не только Россия, но и Украина.

«Кстати, он (русский язык — прим. ИА REGNUM возник на Украине, это наш исторический язык — так же, как и украинский», — добавил Арестович.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине с 2019 года действует закон, согласно которому украинский язык является единственным государственным официальным языком Украины. При этом отмечается, что статус украинского языка как единственного государственного языка не может быть «основанием для отрицания языковых прав и потребностей лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам».

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При этом в 2021 году на Украине вступил в силу целый ряд новых положений языкового законодательства, фактически исключающий возможность использования русского языка. Добавим, что уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь посоветовал недовольным нынешним языковым законодательством гражданам «отправиться в другое государство».