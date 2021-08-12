Симферополь, , 14:49 — REGNUM Национальные символы России вызывают положительные ассоциации. Об этом 12 августа заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в арт-классе «Таврида».

"Балалайка и водка — это, во-первых, признак веселья, доброго отношения к жизни. Ну и медведи — признак нашего бережного отношения к природе. Мне кажется, гораздо лучше, чтобы это вызывало позитивные эмоции, улыбки, чем ассоциации, которые вызывают у многих людей такой символа Соединённых Штатов, как индейцы», — заявил Лавров.

«Их судьба даже несопоставима хуже, чем судьба российских медведей. Они живут в резервациях, а медведи у нас гуляют по всей стране», — указал он.