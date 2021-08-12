Сеул, , 14:59 — REGNUM МИД Южной Кореи повысил уровень опасности при посещении двух зон региона Амхара в Эфиопии до «красного». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны.

Эфиопия Иван Шилов © ИА REGNUM

По их совам, 12 августа представители министерства иностранных дел Южной Кореи призвали сограждан покинуть, а также отменить или отложить поездки в зону Южное Уолло и Восточный Годжам в связи с распространением вооружённого конфликта, начавшегося на севере Эфиопии, на другие регионы страны.

Отметим, что в Южной Корее существует четыре типа уровня опасности: «синий» — призыв проявить осторожность, «жёлтый» — рекомендация о воздержании от поездки, «красный» — призыв покинуть страну, «черный» — запрет на посещение.