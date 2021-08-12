Сеул, 12 августа, 2021, 14:59 — ИА Регнум. МИД Южной Кореи повысил уровень опасности при посещении двух зон региона Амхара в Эфиопии до «красного». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Эфиопия

По их совам, 12 августа представители министерства иностранных дел Южной Кореи призвали сограждан покинуть, а также отменить или отложить поездки в зону Южное Уолло и Восточный Годжам в связи с распространением вооружённого конфликта, начавшегося на севере Эфиопии, на другие регионы страны.

Отметим, что в Южной Корее существует четыре типа уровня опасности: «синий» — призыв проявить осторожность, «жёлтый» — рекомендация о воздержании от поездки, «красный» — призыв покинуть страну, «черный» — запрет на посещение.