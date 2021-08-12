Москва, 12 августа, 2021, 14:46 — ИА Регнум. Внушительные потери в пандемию коронавируса сказались на финансовом состоянии Москвы. Экономика столицы диверсифицирована, ВВП города составляет 20% ВВП России, а сама столица является финансово-экономическим центром страны. Уровень безработицы рекордно низкий (0,55%), заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Денис Тодоренко.

Москва-Сити. Москва

«Рост доходов бюджета позволяет частично компенсировать потери от пандемии и в полном объеме реализовывать городскую инвестиционную программу и обеспечивать устойчивость бюджетной системы».

Дополнительным фактором стабильности финансов столицы является высокая степень самодостаточности бюджета: доля собственных доходов превышает 95%.

В этом году Москва вернулась на долговой рынок. 27 апреля состоялся выпуск 72-го и 73-го Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы суммарно на 45,4 млрд. рублей с погашениями в 2024-м и 2026-м гг. соответственно. 27 мая Москва осуществила 74-й выпуск облигаций на сумму 70 млрд. руб. с датой погашения в 2028 году.

Это так называемые «зеленые» облигации ESG (Environmental, Social, Governance), то есть с учетом экологических, социальных и управленческих факторов. Они эмитируются для финансирования экологических проектов.

Для Москвы согласно сайта бюджета города денежные средства будут направлены на два основных проекта: замена автобусного парка на электробусы и развитие линий метро.

В подтверждение усилий правительства города агентство McKinsey недавно включило Москву в тройку городов с лучшей транспортной системой в мире. В столице за последние десять лет произошли очень позитивные изменения в области транспортной системы.

Это свидетельствует о том, что даже в непростые времена пандемии с учетом потенциальной нехватки средств Москва остаётся лидером не только в России, но и в мире, и не прекращает финансирование важнейших отраслей и сфер жизнедеятельности: и экологических, и экономических, и инновационно-научных — особенно в актуальном сейчас направлении здравоохранения», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным агентства Standard & Poor's (S&P), власти Москвы могут до конца 2021 года израсходовать порядка 500 млрд рублей резервов.

Читайте также: Москва может потратить до конца года около 500 млрд рублей резервов