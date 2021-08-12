Кишинёв, 12 августа, 2021, 14:49 — ИА Регнум. В Молдавии могут начать контролировать находящихся на карантине жителей с помощью специального приложения, установленного на смартфоны. Об этом 12 августа сообщает пресс-служба минздрава страны.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Смартфон

Сообщается, что этот вопрос обсуждали члены межотраслевой группы по борьбе с пандемией в ходе заседания, которое проводила новый министр здравоохранения Алла Немеренко.

«Необходимо пересмотреть методы мониторинга, в том числе цифровизацию процесса управления с помощью мобильного приложения», — говорится в сообщении.

Напомним, согласно последним данным, в Молдавии за время пандемии выявили 261 256 носителей SARS-CoV-2, из которых 256 — за последние сутки. Это самый высокий суточный показатель для республики января 2021 года.