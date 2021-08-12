Симферополь, , 14:45 — REGNUM России во всём прежде всего следует опираться на собственные силы. Об этом 12 августа заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в арт-классе «Таврида».

"Эти события после Украины, с санкциями и всем прочим, нас научили, что в своём развитии мы должны полагаться прежде всего на себя, оставляя дверь открытой для других партнёров. Но памятуя при этом, что они, — западные я имею в виду, — ненадёжны. И в любой момент могут просто соскочить, говоря по-русски», — заявил Лавров.