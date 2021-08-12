Самара, 12 августа, 2021, 14:43 — ИА Регнум. 454 случая заражения коронавирусом выявили за сутки в Самарской области. Об этом 12 августа сообщает пресс-служба областного правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Сообщается, что всего в регионе выявили 81 844 случая заражения этой инфекцией. При этом в области скончались 2839 пациентов с COVID-19, в том числе смерть 20-и таких пациентов была констатирована за минувшие 24 часа.

Отмечается, что в регионе справились с вирусом 73 306 человек, в том числе за прошедшие сутки победили инфекцию 201 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 11 августа в регионе за сутки выявили 451 случай заражения коронавирусом.