Монтерей, США, 12 августа, 2021, 14:42 — ИА Регнум. В Калифорнии на аукционе RM Sotheby's продадут редкий Lexus LFA Nurburgring Edition 2012 года выпуска. Об этом сообщается на сайте компании.

Lexus Lexus LFA Nurburgring Edition

Модель будет продана 14 августа в Монтерее. Данный автомобиль был создан в честь суперкаров LFA, принимавших участие в «24 часах Нюрбургринга». Тираж модели составил 64 экземпляра.

Купе Nurburgring Edition получило ряд улучшений по сравнению с обычными суперкарами LFA. Так, модель оснастили аэродинамическими элементами из углеволокна, магниевыми колесами BBS, гоночной подвеской, новой выхлопной системой и полусликами Bridgestone.

Дорожный просвет модели стал меньше на 10 мм, что отразилось в лучшую сторону на управляемости авто.

В качестве силового агрегата Lexus LFA Nurburgring Edition получил атмосферный мотор V10 на 4,8 л мощностью 562 л. с. и 480 Нм крутящего момента — это на 10 «лошадей» больше по сравнению со стандартным LFA.

С 0 до 100 км/ч спорткар разгоняется за 3,6 с. При этом его максимальная скорость составляет 325 км/ч.

Ранее в США на аукционе была выставлена на продажу копия Ford GT40 1966 года, которая была задействована в съемках фильма «Форд против Феррари».

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