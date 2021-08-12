Тюмень, 12 августа, 2021, 14:39 — ИА Регнум. В Тюменской области в 2020 пандемийном году объём налоговых льгот для предпринимателей составил порядка трех миллиардов рублей. Об этом на пресс-конференции 12 августа сообщил губернатор региона Александр Моор.

Цитата с прямой трансляции пресс-конференции губернатора Тюменской области Александра Моора

С учётом дополнительных мер налоговой поддержки общее количество средств, оставшихся в распоряжении тюменского бизнеса, в 2020 году составил более десяти миллиардов рублей.

Цитата с прямой трансляции пресс-конференции губернатора Тюменской области Александра Моора

«Мы существенно упростили процедуры получения субсидий, сократив перечень документов и увеличив сроки их принятия. Был принят ряд законов для создания благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса и в 2021 году», — отметил тюменский губернатор.