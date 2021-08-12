Липецк, 12 августа, 2021, 14:39 — ИА Регнум. Награды главным редакторам газет, признанным победителями ежегодного конкурса Союза журналистов России, вручили 11 августа в Липецкой области. Как сообщил ИА REGNUM глава региона Игорь Артамонов, торжественная церемония с участием заместителя главы администрации Липецкой области Александра Рябченко и председателя Союза журналистов России Владимира Соловьев состоялась в Елецком районе.

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По итогам конкурса «10 лучших газет России 2021» дипломы победителей получили «Липецкая газета», «Воронежский курьер», «Змеиногорский вестник» из Алтайского края, «Ревдинский рабочий» из Свердловской области, «Пензенская правда» и ряд других изданий. Всего за награды боролись более 100 редакционных коллективов. «Липецкая газета» впервые участвовала в конкурсе и сразу попала в десятку. Областное издание отмечено в номинациях «Дизайн», «Контент», «Проекты и акции», «Веб-сайт издания». Как рассказала главный редактор «Липецкой газеты» Галина Чернышова, на суд жюри были представлены номера как газеты формата А2, так и еженедельной «толстушки». Победители получили право разместить почетный знак конкурса в логотипе на первой полосе и на веб-сайте издания.

Александр Рябченко отметил, что и профессиональный конкурс, и такие встречи дают возможность обмениваться лучшим опытом и креативными идеями. После награждения главные редакторы изданий-победителей провели мастер-класс, также состоялся круглый стол «Пресса: опыт лучших газет страны». Кроме того, глава Елецкого района Олег Семенихин вручил награды первым лауреатам районной журналистской премии имени Маргариты Быковой, с 2021 года руководившей районной газетой «В краю родном» и ушедшей из жизни в 2020 году. Трем награжденным вручили сертификаты на 50 тыс. рублей каждому и благодарственные письма администрации и Совета депутатов Елецкого района за сохранение и развитие традиций журналистики.

Также 11 августа 20 сотрудников районных газет и других средств массовой информации Липецкой области получили удостоверения новых членов Союза журналистов России. Их вручил Владимир Соловьев, отметив, что печатные издания — основа журналистики.

«Компетентность и грамотность, ответственность и стремление объективно отражать события, принципиальность и уважение к огромной читательской аудитории — эти качества имеют определяющее значение в журналистской работе, являются важнейшим фактором формирования общественного мнения, укрепления единого информационного пространства региона. Профессиональное сообщество липецких журналистов всегда чутко улавливает пульс времени, дух созидания и позитивных перемен. Уверен, что они и впредь не останутся в стороне от решения социально значимых задач, поскольку у нас одна цель — развитие региона и рост благосостояния его жителей», — считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.