Новосибирск, 12 августа, 2021, 14:40 — ИА Регнум. Изменена мера пресечения в отношении новосибирского журналиста Николая Сальникова. Об этом сообщается на сайте Центрального суда Новосибирска.

Цитата из т/ф «Мёртвые души». Реж. Михаил Швейцер. 1984. СССР Мошенничество

Напомним, что в апреле 2021 года журналист Николай Сальников и бизнесмен Сергей Проничев были заключены под стражу. Их подозревают в «мошенничестве, совершённом организованной группой». По данным СМИ, их подозревают в вымогательстве у героев скандального видео.

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«Постановлением Центрального районного суда Новосибирска от 12 августа 2021 года ходатайство руководителя следственной группы об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест в отношении Сальникова Н.В. удовлетворено, — говорится на сайте суда. — Сальникову Н.В., изменена мера пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест сроком на два месяца, (всего с учётом содержания под стражей до шести месяцев), то есть до 16 октября 2021 года».

Сальников освобождён из-под стражи.