Оренбург, 12 августа, 2021, 14:37 — ИА Регнум. В Оренбургской области второй день подряд за сутки выявляют 357 заражений коронавирусом, сообщает 12 августа оперштаб по борьбе с COVID-19.

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С конца марта 2020 года в регионе зарегистрировано 60 495 носителей коронавируса. Оправились от болезни 49 809 человек, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция.

На сегодняшний день в COVID-центрах пребывают 1757 пациентов. Состояние 389 оренбуржцев медики оценивают как тяжелое. На искусственной вентиляции лёгких находятся 87 человек, еще 1169 пациентов получают кислородную поддержку.

От COVID-19 в Оренбуржье скончались 1366 человек. За последние сутки зафиксировано восемь смертей.