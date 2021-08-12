Сунжа, Ингушетия, 12 августа, 2021, 14:37 — ИА Регнум. В Ингушетии в ночь на 12 августа произошло ЧП в районе пограничного поста в Ассинском ущелье — сгорела автомашина. При пожаре пострадали люди — три человека госпитализированы в Сунженскую районную больницу, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Сгоревший автомобиль

Сообщение о ДТП, в котором повреждена машина ВАЗ-2110 поступило в дежурную смену спасательного ведомства в 00:05. Получивших травмы при ДТП людей спасателям пришлось деблокировать из автомобиля.

«До прибытия на место происшествия спасательного расчета, автомобиль ВАЗ-2110 полностью сгорел. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадало три человека», — говорится в сообщении.

Причины происшествия в настоящее время устанавливаются.