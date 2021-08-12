Екатеринбург, 12 августа, 2021, 14:36 — ИА Регнум. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 12 августа дал старт полномасштабной работе нового цементного завода по выпуску дефицитных марок цемента. Производство местных стройматериалов повысит доступность жилья в регионе и экспортный потенциал Свердловской области.

Фото: Департамент информполитики Свердловской области

«После выхода завода на полную мощность мы в два раза увеличим объемы выпуска белого цемента и закроем значительную потребность в нем как в регионе, так и во всей стране. Это положительно скажется на цене квадратного метра жилья в регионе. Выпускаемого объема цемента хватит для строительства многоквартирных домов общей площадью 2,7 миллиона квадратных метров. Ровно столько составляет стратегический план по вводу жилья для Свердловской области на 2021 год», — отметил Евгений Куйвашев.

Глава региона поблагодарил руководство предприятия и акционеров за быструю реализацию проекта.

Завод ООО «АТОМ Цемент» построен под Сысертью при поддержке правительства Свердловской области. Он входит в число приоритетных инвестиционных проектов региона. Предприятие создано ведущим застройщиком региона — компанией «Атомстройкомплекс». Общий объем инвестиций в проект составил 4,5 миллиарда рублей.

«Благодаря новому производству жители муниципалитета получат высокооплачиваемые рабочие места. На площадке уже работает более 330 человек. При этом есть планы по дальнейшему развитию производства. Сысертский городской округ занимает первое место в регионе по малоэтажному строительству. Поэтому мы очень рады появлению у нас производства современных доступных строительных материалов», — сказал глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских.

«Благодарю всех, кто участвовал в запуске этого завода. Здесь работала команда настоящих профессионалов, которые знали, что делают. Это позволило в короткий срок запустить завод, который будет выпускать надежный и высококачественный цемент — «хлеб» для всей строительной отрасли. Благодаря ему мы сможем повысить качество и уровень технологий строительства», — подчеркнул генеральный директор некоммерческого партнёрства «Управление Строительства «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев.

Заявленные объемы производства — 550 тысяч тонн в год — позволят обеспечить доступными материалами значительную часть строительного рынка региона. Снижение стоимости белого цемента может составить до 30%. Кроме того, завод позволит ликвидировать дефицит этого материала и организовать на его основе новые производства.

Ядро предприятия составляют вращающаяся печь длиной 170 метров и диаметром 4,5 метра, две сырьевые мельницы. Особенностью производственного процесса на предприятии стала высокая экологическая безопасность. Пылеулавливающий фильтр очищает воздух от примесей на 99,975%.