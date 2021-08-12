Бишкек, 12 августа, 2021, 14:36 — ИА Регнум. Правительство Киргизии на один год освободило от уплаты налога на добавленную стоимость поставки зерна и муки из-за рубежа. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Улукбек Марипов сегодня, 11 августа.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мука

Нулевая ставка НДС будет действовать с августа 2021 года по август 2022 года.

Она распространяется на импорт зерна, предназначенного для переработки в муку непосредственно самим импортером, в том числе фондом государственных материальных резервов. А также на поставки муки, произведенной непосредственно самим импортером из местного зерна.

Читайте также: Россия подарила бедным семьям Киргизии еще 945 тонн муки

В правительстве утверждают, что сделано это для стабилизации рыночных цен на муку и для повышения эффективности деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей.

«Инициатива позволит увеличить кратность и объемы ввоза зерна для его переработки в муку отечественными мукомольными предприятиями и обеспечит продовольственную безопасность республики», — сообщила пресс-служба кабинета министров.

Читайте также: Власти Киргизии продадут муку, которую подарил Казахстан