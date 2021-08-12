Луганск, , 14:38 — REGNUM Ответный огонь по позициям украинских силовиков в Донбассе, с которых, по данным Луганской Народной Республики (ЛНР), велся огонь по населенному пункту Нижнее Лозовое, из-за чего был ранен ополченец, открыла Народная милиция ЛНР. Об этом 12 августа сообщили журналистам в пресс-службе минобороны ЛНР.

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«Наши подразделения открыли ответный огонь из незапрещенного минскими договоренностями вооружения, подавив огневую активность противника», — отметили в пресс-службе.

Также представитель пресс-службы Народной милиции ЛНР добавил, что ответный огонь был открыт после того, как представители республики в оперативном порядке сообщили об обстреле территории ЛНР украинской стороне в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).

«Попытка представительства ЛНР в СЦКК задействовать координационный механизм для оперативного установления (режима) тишины была в очередной раз проигнорирована украинской стороной в СЦКК», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские силовики за последние сутки четыре раза нарушили режим перемирия на территории Донецкой Народной Республики (ДНР).