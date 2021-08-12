Москва, , 14:33 — REGNUM Президент России Владимир Путин на встрече в режиме видеоконференции с врио главы Тувы Владиславом Ховалыгом раскритиковал работу по ликвидации аварийного жилья в регионе.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«У вас пока в республике не закончен даже первый этап ликвидации аварийного жилья. На это, конечно, нужно обратить внимание», — сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что первый этап должен был бы быть закончен «ещё как минимум год назад, а то и полтора-два года назад».

«Но пока, к сожалению, эта работа не завершена. Поэтому вы мне подготовьте и по этому поводу отдельное письмо. Это первое», — добавил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, в районах Тувы по данным органов местного самоуправления в 2020 году построено 115,5 тыс. кв. метров жилья.

При этом большая часть объёма введённого в строй жилья (58%) была обеспечена частным жилым строительством за счёт собственных средств жителей. С привлечением бюджетных средств построено менее 42% жилья.