Сеул, 12 августа 2021, 14:35 — REGNUM Британская атомная подлодка HMS Artful, сопровождающая авианосец Queen Elizabeth, прибыла в южнокорейский порт города Пусан. Об этом 12 августа сообщает Yonhap News со ссылкой на представителя министерства обороны Южной Кореи Пу Сын Чхана.
По его словам, подлодка пришвартовалась в порту Командования военно-морских операций рано утром 11 августа.
В министерстве обороны Южной Кореи сообщили, что проведение каких-либо мероприятий с участие южнокорейского и британского флота не планируется. А также добавил о том, что в настоящее время Сеул и Лондон согласовывают детали захода авианосца Queen Elizabeth в южнокорейский порт.
Напомним, что британский авианосец в сопровождении нескольких боевых кораблей и военных самолётов отправился в плавание в мае текущего года.
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