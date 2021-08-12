Сеул, 12 августа, 2021, 14:35 — ИА Регнум. Британская атомная подлодка HMS Artful, сопровождающая авианосец Queen Elizabeth, прибыла в южнокорейский порт города Пусан. Об этом 12 августа сообщает Yonhap News со ссылкой на представителя министерства обороны Южной Кореи Пу Сын Чхана.

Цитата из х/ф «Курск». Реж. Томас Винтерберг. 2018. Бельгия, Люксембург Подлодка

По его словам, подлодка пришвартовалась в порту Командования военно-морских операций рано утром 11 августа.

В министерстве обороны Южной Кореи сообщили, что проведение каких-либо мероприятий с участие южнокорейского и британского флота не планируется. А также добавил о том, что в настоящее время Сеул и Лондон согласовывают детали захода авианосца Queen Elizabeth в южнокорейский порт.

Напомним, что британский авианосец в сопровождении нескольких боевых кораблей и военных самолётов отправился в плавание в мае текущего года.