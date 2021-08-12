Чебоксары, 12 августа, 2021, 14:31 — ИА Регнум. В Чебоксарах по итогам проверки хода строительства детского сада в микрорайоне Благовещенский выявлены нарушения строительных норм. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Июль 2021 года, Чебоксары. Одно из строящихся учреждений образования

Новое дошкольное учреждение будет рассчитано на 240 мест, стоимость контракта составляет около 255 млн рублей. Детсад подрядчик (компания «Стройиндустрия») должен сдать 30 ноября 2021 года.

«В ходе проверки прокуратуры района в июне 2021 года при строительстве данного социального объекта выявлены многочисленные нарушения строительных норм», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

В прокуратуре отмечают, что руководителю строительной компании внесено представление об устранении выявленных нарушений и вынесено постановление о возбуждении административного дела по ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ («Нарушение обязательных требований в области строительства и применения строительных материалов (изделий)»).

В ведомстве сообщают, что по результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования два должностных лица подрядчика привлечены к дисциплинарной ответственности, а руководитель — к административной ответственности в виде 20 тыс. рублей штрафа.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2021 года стало известно, что в Чебоксарах подрядчик строительства школы в микрорайоне Садовый получил прокурорское предостережение за «нарушение установленных сроков строительно-монтажных работ».

Подробнее: Подрядчик строительства школы в Чебоксарах получил предостережение